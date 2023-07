Galvez e Vasco disputam duelo focados na busca pela semifinal

Galvez e Vasco disputam nesta terça, 4, a partir das 16h45, no Florestão, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20.

O Imperador quer retornar a liderança e o Vasco precisa somar pontos para voltar ao G4.

Imperador terá estreia

O elenco do Galvez fechou a preparação na tarde desta segunda, 3, no CT do Imperador, e o técnico Kinho Brito confirmou a estreia do zagueiro Rangel, ex-Plácido de Castro.

“Vamos ganhar mais consistência na defesa com a entrada do Rangel. A ideia é tornar a equipe sempre mais forte”, comentou o treinador.

Vasco com vários desfalques

O Vasco terá um jogo importante e não poderá contar com todo o seu elenco. Após a briga generalizada na partida contra o Andirá na última sexta, 30, cinco atletas foram expulsos e dois integrantes da comissão técnica também não poderão ficar no banco de reservas.