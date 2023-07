Galvez vence Vasco e assume liderança do Campeonato Estadual

Liderança e classificação para semifinal. O Galvez derrotou o Vasco por 2 a 0 na tarde desta terça, 4, no Florestão, com gols de Joãozinho e Thales e garantiu seu primeiro objetivo na luta pelo bicampeonato Estadual.

Thales fez a diferença

O Galvez tentava controlar a partida e o Vasco, precisando vencer, marcava forte. Depois de grande jogada de Thales, Joãozinho fez 1 a 0 e o Imperador foi para o intervalo em vantagem. Na segunda etapa, Thales cobrando falta fechou o marcador.

Em situação complicada

A derrota deixou o Vasco em uma situação bem complicada para conquistar uma vaga na semifinal. A equipe da Fazendinha precisa vencer o Plácido de Castro e torcer por duas derrotas do Sena Madureira. Somente com essa combinação, o Vasco seguirá na disputa do título.

Classificação

1º Galvez 17 Pts

2º Rio Branco 15 Pts

3º Andirá/Santa Cruz 14 Pts

4º Sena Madureira 11 Pts

5º Vasco 11 Pts

6º Plácido de Castro 5 Pts

7º Independência 4 Pts

8º Atlético 4 Pts

9º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Andirá/Santa Cruz x Plácido de Castro

Sena Madureira x Atlético

Na sexta, 7, a partir das 14h45, no Florestão