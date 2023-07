Ginecologista preso teria ejaculado em paciente durante consulta

O médico ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos, de 73 anos, preso na manhã desta sexta-feira (21/7) em Goiânia (GO), sob a suspeita de cometer crimes sexuais contra pacientes, chegou a ejacular em uma das vítimas durante uma consulta.

Ao portal G1, a delegada Amanda Menuci, que investiga o caso, confirmou a informação e ressaltou que o ginecologista tocava os seios, pegava a mão delas e colocava no órgão genital dele. “Em uma das vezes, ele pediu para a mulher fechar os olhos, pensar em coisas boas e até ejaculou na barriga de uma delas”, disse.

Após a repercussão da prisão, uma mulher procurou a polícia para denunciar um caso ocorrido em 2014. De acordo com a vítima, ela estava na posição ginecológica quando o médico teria puxado o corpo da paciente no sentido do seu e pressionou o órgão genital dele contra o dela.