Gladson anuncia construção de novas casas populares; veja quem tem direito

O governador Gladson Cameli assinou na manhã desta terça-feira (11) uma ordem de serviço para a construção de novas casas no Conjunto Jequitibá, localizado no Calafate, em Rio Branco.

A construção das residências tem início já neste mês de julho e os gastos são oriundos de recursos próprios do governo do estado.

As casas atenderão a critérios de inclusão social para seleção dos residentes, como por exemplo, pessoas com deficiência, famílias em que pessoas tenham doença crônica incapacitante, famílias que façam parte pessoas idosas, famílias que participem do aluguel social, famílias que faça parte mulher atendida pela Lei Maria da Penha, famílias que residam em área de risco e famílias provenientes de assentamentos irregulares.

O governador destacou que o Estado pretende continuar a parceria com o governo federal para viabilizar a construção de mais casas no Acre.

“A Secretaria de Habitação e Urbanismo vem desempenhando um papel fundamental para que possamos dar melhores condições de vida às pessoas, isto é, auxiliando para que possam conseguir a casa própria. Fizemos o levantamento e entregamos os dados necessários para o Programa de Habitação Minha Casa, Minha Vida, e vai ser de grande importância para conseguirmos fazer ainda mais”, observou.

Sistema de Habitação (Sishab)

O governo anunciou, ainda, o novo Sistema de Habitação (Sishab), uma ferramenta que será utilizada para atender às demandas que envolvem os programas habitacionais de interesse social, por meio do Cadastro Habitacional de Futuros Beneficiários, e na Regularização Fundiária, junto ao Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

