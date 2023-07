Gladson Cameli anuncia que Academia Acreana de Letras terá sede própria

A Academia Acreana de Letras (AAL), fundada em 1937 e que chegou a funcionar nas dependências do Palácio Rio Branco, sede do Governo do Estado do Acre, terá, enfim, uma sede própria. Será no mesmo prédio em que funcionará o prédio do Museu dos Povos Tradicionais, na rua Marechal Deodoro, no centro da cidade de Rio Branco, que deverá ser inaugurado ainda este ano.

O anúncio da sede própria da instituição foi feito na tarde desta terça-feira (18), pelo governador Gladson Cameli, após receber os membros da direção da AAL no Palácio Rio Branco.

“Recebemos membros da Academia Acreana de Letras, entre eles o presidente Adalberto Queiroz de Melo, o vice-presidente Moisés Diniz e o diretor de Patrimônio, Pedro Ranzi”, disse o governador.

“Tratamos sobre a primeira sede à altura da academia, que funcionará no Museu dos Povos Acreanos, a ser inaugurado em breve no prédio histórico do antigo Colégio Meta, no Centro de Rio Branco”, acrescentou o governador.

A AAL foi considerada de utilidade pública pela Lei Estadual n° 117, de 19 de setembro de 1967, com sede provisória na rua Manuel Cesário, nº 19, Bairro da Capoeira, na sede do Conselho Estadual de Educação.

A diretoria da instituição é composta por um presidente e seu vice, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º Tesoureiros, e diretores: de Relações Públicas, de Biblioteca e de Patrimônio, além de um Conselho Fiscal. Tal como a Academia Brasileira de Letras, a A.A.L. é composta de 40 Cadeiras, cada uma delas sob um Patronato. A lista destas é a seguinte:

01 – Aprígio de Menezes

02 – Alberto Rangel

03 – Alberto Torres

04 – Alexandre de Gusmão

05 – Alexandre Rodrigues Ferreira

06 – Amanajós de Araújo

07 – Amaro T. Damasceno Junior

08 – Aníbal Teófilo

09 – Antonio Areal Souto

10 – Araújo Lima

11 – Assis Brasil

12 – Augusto dos Anjos

13 – Barão de Rio Branco

14 – Barbosa Rodrigues

15 – Belarmino de Mendonça

16 – Cândido Rondon

17 – Carlos Vasconcelos

18 – Couto de Magalhães

19 – Craveiro Costa

20 – Emílio Goeldi

21 – Epaminondas Jácome

22 – Euclides da Cunha

23 – Francisco de Oliveira Conde

24 – Francisco Mangabeira

25 – Heliodoro Balbi

26 – Humberto de Campos

27 – João Donato de Oliveira

28 – Jose de Carvalho

29 – José Lopes de Aguiar

30 – José Veríssimo

31 – Juvenal Antunes

32 – Juvenal Galeno

33 – José Higino de Sousa Filho

34 – Manoel Eugênio Raulino

35 – Mário Lobão

36 – Nelson Lemos Bastos

37 – Osvaldo Cruz

38 – Plácido de Castro

39 – Raimundo Morais

40 – Ramalho Júnior

Dos 40 fundadores, nove deles ainda ocupam as cadeiras – embora a A.A.L. já esteja em sua quarta geração de Imortais, completados em maio de maio de 2006. Atualmente é presididida pelo cineasta e jornalista Adalberto Queiroz. Os membros atuais são os seguintes (os espaços em branco são as cadeiras vazias):

01 – Alexandre Melo de Sousa;

02 – Reginâmio Bonifácio de Lima;

03 – Rosana Cavalcante dos Santos;

04 – Cecília Ugalde;

05 –

06 – Isac de Melo;

07 – Jefferson Cidreira;

08 –

09 –

10 – Mazé Oliveira;

11 – Edir Figueira M. de Oliveira;

12 – Deise Torres;

13 – Mauro Modesto;

14 – Enilson Amorim de Lima;

15 –

16 –

17 –

18 – Telmo Camilo Vieira;

19 – José Dourado de Souza

20 –

21 –

22 – Dalmir Rodrigues Ferreira;

23 –

24 – Olinda Batista Assmar;

25 – Moisés Diniz Lima;

26 –

27 – José Cláudio Mota Porfiro;

28 –

29 – José do Carmo Carile;

30 – Claudemir Mesquita;

31 – Álvaro Sobralino de A. Neto;

32 – Margarete Edul Prado S. Lopes;

33 – Renã Leite Pontes;

34 – Luisa Karlberg;

35 –

36 –

37 –

38 – Eduardo de Araújo Carneiro;

39 –

40 – Maria José Bezerra.

Da lista, duas vagas foram abertas recentemente, com as mortes dos acadêmicos José Cláudio Mota Porfírio e Mauro Modesto. A lista de presidentes da instituição são as seguintes:

. Amanajós de Alcântara Vilhena de Araújo (1937);

. Paulo de Menezes Bentes (1938/67);

. Omar Sabino de Paula (1967/88);

. Mauro D’ Ávila Modesto (1988/96);

Clodomir Monteiro da Silva (1996-2014);

. Luisa Karlberg