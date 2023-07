Gladson Cameli participa de evento em homenagem ao Dia Estadual do Policial Civil

O governador Gladson Cameli participou, nesta quarta-feira (19), de uma confraternização que comemorou o Dia Estadual do Policial Civil. O evento aconteceu na sede campestre do sindicato da categoria, em Rio Branco.

Gladson aproveitou a oportunidade para destacar os avanços conquistados para a categoria nos últimos anos:

“A nossa Polícia Civil é motivo de orgulho não só para mim, mas para toda a sociedade. Por isso, estamos trabalhando muito para que tenhamos policiais valorizados e motivados, além de uma estrutura digna para o firme enfrentamento à criminalidade”, enfatizou.

A Polícia Civil do Acre conta com 1,1 mil servidores distribuídos nos 22 municípios. José Henrique Maciel, delegado-geral do órgão, destacou a bravura dos profissionais na defesa da sociedade.

“Nesta data especial parabenizo os homens e mulheres que integram os quadros da Polícia Civil. Trabalhadores honrados, que tanto se dedicam para a melhoria da segurança pública do Acre”, afirmou.

A data foi instituída em 2015 por meio da lei 2.963, e faz alusão ao aniversário de fundação da Polícia Civil do Acre (PCAC), fundada no ano de 1899, durante a Revolução Acreana.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol-AC), Rafael Diniz, defendeu o diálogo com o governo do Estado na busca por mais benefícios à categoria.

“Estamos vivendo um novo momento e queremos aproveitar essa oportunidade para apresentarmos as demandas e lutarmos pelos policiais civis acreanos”, argumentou.