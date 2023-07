Gladson Cameli prestigia aniversário da Vila Pentecostes, em Cruzeiro do Sul

Na tarde deste sábado, 15, o governador Gladson Cameli prestigiou o aniversário de 29 anos da Vila Santa Luzia do Petencostes, na zona rural do município de Cruzeiro do Sul.

Pela primeira vez é comemorado o aniversário na comunidade, a festa foi organizada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, com o apoio do governo do Estado e atraiu dezenas de pessoas.

Durante o evento aconteceu um desfile cívico-militar das escolas da comunidade, seguido de show de artistas da região que abrilhantaram o evento.

Na ocasião, foram anunciados alguns investimentos do governo, na área de educação, como a reconstrução da Escola Estadual Augusto Severo e as melhorias na infraestrutura da comunidade, por meio dos serviços do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre).

“Quero estar cada vez mais perto das famílias da zona rural, estamos à disposição para trazer melhorias a esta Vila. Eu como gestor estadual, vou trabalhar em parceria com a prefeitura para garantir que os investimentos cheguem ao povo da comunidade”, afirmou o governador Gladson Cameli.

“Comemorar essa data da fundação da Vila Santa Luzia do Pentecostes com a mesma importância que damos à zona urbana, é uma maneira de valorizar as famílias dos moradores da zona rural, o que para nós é sempre um motivo de satisfação e de alegria”, disse o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

“Nossa comunidade é unida, esse momento de celebração é muito especial para nós, estamos felizes com as notícias de melhorias para nossa vila, só temos a festejar”, destacou Mariana Brito, moradora da comunidade.

