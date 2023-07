Gladson deve ter novo encontro com Lula nos próximos dias; saiba como será agenda

O governador Gladson Cameli e outros chefes de Estado da Amazônia Legal têm encontro marcado com o presidente Lula nos próximos dias 8 e 9 de agosto, em Belém (Pará), na Cúpula da Amazônia, ocasião em que o petista também deve se reunir com líderes de outros países do território amazônico, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

A agenda que também já consta na lista de compromissos de Gladson – de acordo com a assessoria do executivo acreano – antecede a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), que também será sediada na capital paraense em novembro de 2025.

Um dos objetivos é produzir um documento que trate do bioma, em diversos assuntos, e que será entregue aos 193 Estados-membros no debate geral da Assembleia Geral da ONU, que ocorre no mês seguinte.

“O governador Gladson levará algumas demandas para o presidente Lula, como investimentos na área de sustentabilidade, preço das passagens aéreas e a construção da BR-364”, destacou a assessoria de comunicação do governador.

A Cúpula da Amazônia será antecedida por uma série de seminários e debates, com a participação de movimentos da sociedade civil, bem como um rol de ministros, como Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas. Mas outros também devem marcar presença.

Pautas como desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, principalmente da Amazônia, vêm sendo moeda de troca para recuperar um voto de confiança internacional. Diversos países suspenderam a destinação de verba durante o último governo, como a Noruega, um dos principais contribuintes do Fundo Amazônia. Lula já convidou o primeiro-ministro do país, Jonas Gahr Store, para comparecer à cúpula de Belém.