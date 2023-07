Gladson diz que helicóptero do Estado receberá nome de João Donato

O governador Gladson Cameli afirmou que o helicóptero do Estado fará homenagem ao músico acreano João Donato, que morreu nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro.

Gladson falou sobre a homenagem na posse da nova procuradora-geral do Estado, Janete Melo d’Albuquerque Lima, no Memorial dos Automistas, em Rio Branco (AC).

“Estou soltando um decreto. Na época, a homenagem do helicóptero ia ser o seu nome é acabou que pela situação burocrática, de lei, que não permitiu que fosse. Agora eu vou decretar, oficializar o nome dele e ao mesmo tempo reconhecer, não somente João Donato, mas todos aqueles que em algum momento contribuíram com o sucesso do estado”, disse. Na época, o helicóptero recebeu o nome de “Comandante João Donato” em homenagem ao pai do músico João Donato.