Governo entrega mais de R$ 4 milhões em armas e coletes para as polícias do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria se Segurança Pública (Sejusp), realizou na manhã desta terça-feira (18) a entrega de coletes balísticos e pistolas para as polícias Militar e Civil.

Ao todo, foram R$ 4 milhões investidos em reaparelhamento e capacitação das forças de segurança do estado. Marcaram presença na cerimônia de entrega, o governador Gladson Cameli; o secretário de Segurança pública, José Américo Gaia; o secretário de governo, Alysson Bestene; o diretor operacional do Sistema Integrado de Segurança Pública, Marcelo Lopes; e outras autoridades.

Foram entregues um total de 1.719 pistolas semiautomáticas, calibre 40, juntamente com acessórios e peças de reposição, e ainda, 375 coletes balísticos.

O governador destacou a importância do investimento na Segurança Pública do estado. “Essa é a minha luta, onde eu tento externar que nós temos a obrigação de criar as condições para que não só o sistema público, mas todos possam ter condições de trabalhar”, destacou o líder do executivo estadual.

O secretário de segurança pública, José Américo Gaia, falou sobre a divisão do equipamento, que tem origem de recursos destinados pelo senador Sérgio Petecão, em 2017. e também pelo Governo Federal.

“As armas serão dividas em 1287 para a Polícia Militar e 432 para a Polícia Civil, um recurso de bancada e do Governo do Estado, em que o quantitativo para as respectivas forças já estava definindo”, disse.