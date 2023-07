Gladson participa da cerimônia de formatura de 239 novos bombeiros e manda recado ao cadastro de reserva

O comando dos Corpo de Bombeiros formou 239 novos combatentes em uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (5), em Rio Branco (AC). Os alunos formandos concluíram o curso de formação que durou 7 meses.

O governador Gladson Cameli, disse que a formatura dos alunos soldados faz parte de uma determinação do Governo do Estado em reestruturar o sistema de Segurança Pública do Acre. “Levando o estado de direito mais perto da população. São 239 famílias que comemoram. Vamos avançar cada vez mais”.

Questionado se convocará o cadastro de reserva do certame, o governador disse que fará o possível, desde que esteja amparado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Aquilo que estiver na disponibilidade da questão fiscal do Estado e que a lei me permita, com certeza. Até porque eu tenho que diminuir o alto índice de desemprego do Acre”, afirma.

No início do ano, a Justiça ordenou que o Estado convocasse os alunos aprovados no concurso. Na época, em uma liminar, o Tribunal de Justiça alegou que a necessidade de recomposição do quadro funcional foi tida como um fato incontroverso, tanto que foi dispensado recursos para a realização do curso de formação. No entendimento da juíza Zenair Bueno, não convocar os candidatos gera prejuízos à coletividade: “não faz sentido o Estado necessitar de pessoal para a prestação de serviço público essencial de segurança e deixar a população desamparada”, diz trecho da decisão.