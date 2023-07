Gladson participa de desfile cívico-militar em comemoração aos 113 anos de Brasiléia

Fincada na fronteira do Brasil com a Bolívia, a cidade acreana de Brasiléia está em festa pelos seus 113 anos de fundação. Um grande desfile cívico-militar realizado na noite de segunda-feira, 3, marcou a data comemorativa. Bastante prestigiado pelo público, o evento contou com a participação do governador Gladson Cameli.

“Brasiléia é uma terra que eu admiro muito, principalmente o seu povo acolhedor. Temos procurado trabalhar com dedicação, para avançar cada vez mais e construir um estado com oportunidades para todos”, pontuou o chefe do Poder Executivo estadual.

Ao som da Banda de Percussão da Escola Estadual Kairala José Kairala, o desfile teve como tema “Resiliência – ferramenta para o mundo melhor” e contou com apresentações do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros Militar, escolas públicas, Grupo da Melhor Idade, Os Pastorinhos e dos mototaxistas do município.

O governador Gladson Cameli, a prefeita Fernanda Hassem, o vice-prefeito Carlos Armando e o deputado estadual Tadeu Hassem também desfilaram para a população.

“São 113 anos de história construída com a ajuda de muitas mãos. Brasiléia tem um povo feliz, aguerrido, resiliente e forte. É uma honra, como prefeita, estar junto com a nossa população nesse dia tão especial para a nossa amada cidade”, argumentou a gestora municipal.

Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo governo acreano no auxílio humanitário às famílias atingidas por uma das maiores enchentes enfrentadas pelo município fronteiriço, Cameli foi homenageado pela Prefeitura de Brasiléia.

Investimentos do governo do Estado em Brasileia

Desde 2019, importantes investimentos públicos do governo acreano foram realizados no município de 26 mil habitantes. O principal deles é a construção do anel viário. O futuro contorno da rodovia federal BR-317, a Estrada do Pacífico, contribuirá com o desenvolvimento socioeconômico da região. A obra está orçada em mais de R$ 60 milhões.

Recentemente, o Estado inaugurou a mais nova unidade da Organização em Centros de Atendimento (OCA) no município. Em um só espaço, a população conta com a prestação de vários serviços, entre eles, a emissão de documentos.

O governo também reformou prédios públicos, abriu e recuperou ramais na zona rural e, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, recuperou ruas e ampliou o abastecimento de água tratada. Por meio do Opera Acre, o Estado contemplou vários pacientes com cirurgias eletivas no Hospital Regional do Alto Acre.