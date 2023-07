Gladson recebe ministro do STJ e corregedor nacional de Justiça no Palácio Rio Branco

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta quinta-feira, 13, no Palácio Rio Branco, na capital acreana, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, acompanhado de membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na oportunidade, o governador apresentou ao grupo o museu que funciona no prédio e conversou com o magistrado sobre a importância do exercício da justiça no Brasil e no Acre. O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) é o principal órgão no estado que desempenha essa função.

“A justiça é o valor básico de todas as conquistas. Onde há justiça, reina a harmonia e união. Nesse sentido o trabalho desempenhado pelo Tribunal de Justiça do Acre, sempre disponível e atuante para somar forças em prol da população acreana é de fundamental importância para o exercício do Estado Democrático de Direito”, observou o chefe do Executivo.

Durante o encontro, o ministro Luís Felipe Salomão discutiu com o governador e componentes da equipe de governo o compromisso do Estado em realizar a manutenção da harmonia entre os poderes e garantir o acesso e exercício da democracia para todos.

Participaram da reunião a vice-governadora Mailza; o secretário de Governo, Alysson Bestene; o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga; a desembargadora-presidente do TJAC, Regina Ferrari; o desembargador Fábio Uchôa Montenegro; e os conselheiros do CNJ, Mauro Pereira Martins, Sidney Pessoa, João Paulo Santos, Marcos Vinicíus Jardim e Marcelo Terto e Silva.