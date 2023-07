Gladson sanciona lei que institui programa de Educação Financeira nas escolas

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20), a Lei nº 4.129, de 17 de julho de 2023, que institui a implantação do Programa de Educação Financeira na rede estadual de ensino acreana.

O programa tem como foco a Ensino Fundamental e Ensino Médio, e as diretrizes deverão ter como direcionamento as normas estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O projeto tem por objetivo transmitir conceitos básicos de educação financeira para crianças e adolescentes por meio de conteúdo prático, brincadeiras, jogos lúdicos e interativos, incluindo mídias eletrônicas e digitais.

Os estudantes terão acesso a conceitos de finanças pessoais, orçamento familiar, formas de pagamentos, consumo e descarte consciente de itens de uso, utilização de linhas de crédito, compras conscientes, planejamentos e metas, dentre outros.

Serão promovidas palestras, seminários, workshop, atividades lúdicas, sobre educação financeira, ministradas por professores da rede estadual de ensino, instituições públicas ou privadas, parcerias e palestrantes convidados. O governo poderá, ainda, firmar parcerias, convênios, através de editais de chamamento público.

A implantação do projeto irá para a fase de execução, com mais informações dadas em breve.