Goleadas marcam finais do futsal na Fase Municipal dos Jogos Escolares

As finais do futsal da Fase Municipal do futsal foram marcadas por goleadas neste sábado (1), no ginásio Álvaro Dantas.

Na decisão do feminino Sub-17, o Dom Pedro II “atropelou” o José Rodrigues Leite por 10 a 0.

No Sub-14, no masculino, o Colégio Acreano goleou o Diogo Feijó por 5 a 0.

A equipe do Raimundo Feijó surpreendeu o Colégio Acreano e derrotou o favorito Colégio Acreano por 4 a 2.

Fase Estadual

O professor Bruno Santana, coordenador do futsal, confirmou as disputas da fase Estadual para a 2ª quinzena do mês de julho.

“Vamos esperar o fechamento das outras fases no interior para podermos realizar a última etapa da competição”, explicou Bruno Santana.