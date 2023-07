Governo e Prefeitura realizam atendimentos pelo Saúde Itinerante em Brasiléia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceira com a Prefeitura de Brasiléia, realizou nesta quinta-feira, no hospital do Alto Acre, ações de atendimentos do programa Saúde Itinerante.

Os atendimentos são destinados as áreas de ortopedia, obstetrícia, pediatria, exames de diagnóstico e ultrassonografia, atendimento social, que estavam em demanda reprimida. Aompanharam os atendeimentos, o Secretários de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa.

“É um imenso prazer estarmos aqui em Brasiléia, realizando esse trabalhando em parceria com o município através da secretaria municipal de saúde, atendendo nas especialidades de ginicologia, pediatria, exames de apoio diagnóstico como ultrassonografia, os quais estavam em demanda reprimida. É um atendimento em conjunto que foi solicitado ao governo em parceria com Município e o Hospital do Alto Acre”, declarou a coordenadora do Saúde Itinerante da Sesacre, Rosemary Ruiz.

Dona Maria de Fatima, recebeu atendimento em ortopedia, ela ficou contente haja visto que não foi preciso se deslocar para a capiatal Rio Branco.” É com muita alegria que eu vejo esse itinerante no município de Brasiléia, é muito importante para os moradores tanto da zona urnana como da zona rural, foi uma iniciativa muito boa do governo do estado junto com a prefeitura de Brasiléia”, disse.