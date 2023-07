Governo monta uma ‘Oca’ na Expoacre para mostrar cultura dos povos indígenas do Acre

A Expoacre começou neste sábado (29). Uma das novidades neste ano é a Oca Indígena, um espaço que resgata e mostra um pouco da cultura dos povos originários em nosso estado.

O espaço além de artesanatos, conta com apresentações culturais e pintura corporal. O secretário de turismo, Marcelo Messias, destacou que o espaço é um diferencial na feira deste ano.

“A Oca Indígena é um espaço em que o público vai poder estar mais próximo dessa cultura tão bonita que é a indígena. Nossa proposta é justamente essa, fazer com que a população tenha contato com um pouco desta realidade”, contou.

Uma das organizadoras do espaço, Xanupa Apurinã, falou sobre os óculos de realidade virtual, que possibilitam uma imersão do público nas próprias aldeias indígenas do estado.

“É uma imersão em 3D, onde podemos visitar uma aldeia e ver de perto, é uma viagem muito legal”, conta.

