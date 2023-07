Governo nomeia novos membros de comitê para acompanhar pessoas em situação de rua

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (4), os novos Membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua, para o biênio 2023/2024.

O comitê tem por finalidade implantar políticas públicas que garanta a estruturação da rede de proteção às pessoas em situação de rua, que segundo o artigo 2º da Lei nº 3.363, de 21 de dezembro de 2017, é o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a extrema pobreza, os vínculos familiares fragilizados ou interrompidos e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos, fazem dele espaço de convívio, e principalmente, de sobrevivência, de forma temporária ou permanente.

Confira a lista completa dos membros do comitê:

MEMBROS DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

I – Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD

Titular: Álvaro Augusto de A. Mendes

Suplente: Elissandro Alves de Freitas

II – Secretaria de Estado da Mulher

Titular: Silvia Aletícia Oliveira Palmeiras

Suplente: Luciana Farias Alves Barbosa

III – Polícia Civil

Titular: José Henrique Maciel

IV – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI

Titular: Renata Silva de Souza

Suplente: Estânia Ribeiro Cascais

V – Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTC

Titular: Leilane Clea C. Do Nascimento

Suplente: Heliciane Almeida da Silva

VI – Defensoria Pública do Estado do Acre – DPE

Titular: Juliana Caobianco Queiroz Mateus

Suplente: Larissa Damasceno de Vasconcelos

VII – Secretaria de Estado de Turismo – SET

Titular: Yara de lima Silva Azevedo

Suplente: Suziana Oliveira de Souza

VIII – Secretaria de Obras Públicas – SEOP

Titular: Gabriel de almeida Gomes

Suplente: David Barrozo Alves

IX – NATERA/MPAC

Titular: Bruna Oliveira

Suplente: Diego Costa

X – Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC

Titular: Cleison Alexandrino Correa

Suplente: Felipe António de Araújo Russo Rodrigues

XI – Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN

Titular: Regiane Cristina de Oliveira

Suplente: Iolanda de Oliveira Santos

XII – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA

Titular: Gleiciane Miranda Alves

Suplente: Pedro Henrique Macedo Leitão

XIII – Secretaria de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP

Titular: Atahualpa Batista Ribeiro Pinho

Suplente: Augusto Teodoro Pizziga

XIV– Instituto Penitenciário do Acre – IAPEN

Titular: Isabelle Medeiros Pinho

Suplente: Madalena Ferreira da Silva

XV – Instituto Social Educativo – ISE

Titular: Mauricio Pinheiro Soares

Suplente: Graciele Moraes

XVI – Secretaria de Estado de Educação e Esportes – SEE

Titular: Sandra Ortiz Rodrigues

Suplente: Evandro Gonzaga Santiago

XVII – Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Titular: Tatiane do Socorro Gonsalves S. Vasconcelos

Suplente: Vanderleia da Silva Oliveira

XVIII – Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Titular: Emelym Daniela Souza

Suplente: Nakagima Sanlley de A. Sales

XIX – Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC

Titular: Andrea da Silva Brito

Suplente: Robson Ribeiro Aleixo

XX – Secretaria Municipal de Assistência Social e dos Direitos Humanos

– SASDH

Titular: Liberdade de Lima Leão Campos

Suplente: Islene da Rocha Roque

MEMBROS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

XXI – Diocese de Rio Branco

Titular: Mamed Dancar Neto

Suplente: João Alves de Lima Júnior

XXII – Associação de Conselheiros e Ex Conselheiros e Titulares do

Estado do Acre – ASCONTAC

Titular: Luciana D’avila Costa

Suplente: Lucinaira de C. Silva

XXIII – Movimento Acreano de Pessoas em Situação de Rua – MAPSIR

Titular: Rudson Nunes

Suplente: Daniel do Nascimento

XXIV – Ordem dos Advogados do Brasil/ AC

Titula: Gabriel Maia Gelpke

Suplente: Charles dos Santos Brasil

XXV – Associação dos Municípios do Acre – AMAC

Titular: Maryselma Macambira de Souza

Suplente: Prissila Michelle B. P. Lima

XXVI – Associação de Redução de Danos do Acre – AREDACRE

Titular: Elizangela Argemiro

Suplente: Tatiana Cunha Mendes

XXVII – Associação de Homossexuais do Acre – AHAC

Titular: Rubby Rodrigues

Suplente: Germano Mariano

XXVII – Movimento Nacional da População de Rua

Titular: José Janes Gomes da Silva

Suplente: André do Nascimento Vítor