Governo promove reunião para alinhar últimos detalhes na programação da Expoacre

A uma semana do início da 48ª Exposição Agropecuária do Estado do Acre (Expoacre), o governo do Estado reuniu, nesta sexta-feira, 21, secretários, diretores de autarquias, representantes e assessores para alinhar últimos detalhes da programação da feira, que este ano será realizada de 29 de julho a 6 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A reunião ocorreu no gabinete da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Estiveram presentes representantes dos órgãos estaduais envolvidos na produção da Expoacre, como a Casa Civil, as secretarias de Comunicação (Secom), de Planejamento (Seplan), de Agricultura (Seagri), de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict), de Turismo e Empreendedorismo (Sete), de Obras Públicas (Seop) e outras; além do presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, e também a assessora Especial Indígena, Francisca Arara.

O secretário de Governo e coordenador da Expoacre 2023, Alysson Bestene, cumprimentou e agradeceu a disposição e a preocupação de todos com o evento. “Estamos todos empenhados em promover a melhor feira de todos os tempos, garantindo o melhor desenvolvimento econômico e entretenimento para todos”, exalta.

O secretário de Agricultura (Seagri), Luiz Tchê, comemorou o sucesso do Ciclo de Palestras e cursos técnicos que, com menos de 24 horas, esgotou as inscrições. “Nós abrimos ontem de manhã as inscrições e já esgotou tudo”, comemora.

A secretária de comunicação, Nayara Lessa, destacou a importância do diálogo entre as secretarias para o sucesso da Expoacre 2023. “O evento tem tudo para ser um sucesso, e esse êxito no que se refere à comunicação, é um trabalho conjunto. Precisamos estar sempre alinhados para melhor informar a população”, afirmou.

A Expoacre é a maior feira de negócios agropecuários do estado e já existe a estimativa de o evento movimentar mais de R$ 200 milhões em investimentos. No começo de mês, o governador Gladson Cameli anunciou a antecipação da primeira parcela do 13º para os servidores ativos e inativos do Estado na semana do evento, no valor de mais de R$ 121 milhões. Somado aos R$ 399 milhões previstos no pagamento do mês, totaliza aproximadamente R$ 520 milhões que serão injetados na economia do estado.

Para maiores informações sobre a cobertura completa da Expoacre 2023 acesse o hotsite: https://agencia.ac.gov.br/expoacre-2023/