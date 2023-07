Governo promove workshop sobre mercado de carbono e programa de REDD+ na Expoacre

O governo do Estado, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), da Companhia de Desenvolvimento a Serviços Ambientais (CDSA), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) realizam neste domingo, 30, o Workshop sobre Projetos Especiais do Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa).

O evento terá início às 18h, no estande da Semapi, como parte da programação da pasta ambiental na Expoacre 2023. O debate irá apresentar aspectos gerais sobre a Lei do Sisa e o mercado de carbono e também sobre o programa de REDD+ Jurisdicional do Estado do Acre com um panorama da experiência e execução do Programa REM, implementado por meio do Programa ISA Carbono, do Sisa.

O workshop terá como painelistas, o presidente do IMC, Leonardo Carvalho, presidente da CDSA, José Luiz Gondim, Roseneide Sena, chefe do Departamento de Gerenciamento de Créditos à Sustentabilidade e Produção (DEPGSP), da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e Leonardo Ferreira, chefe do Departamento de Regulação do IMC.

O evento é voltado para servidores públicos, pesquisadores, especialistas na temática, desenvolvedores de projetos de REDD+, investidores, cientistas e proprietários de Projetos de REDD+, comunidade Jurídica e aos membros das instâncias de governança do Sisa: Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva), Câmara Temática Indígena (CTI) e Câmara Temática da Mulher (CTM).

O objetivo é promover a compreensão e aplicação das diretrizes do Sisa em projetos especiais, abrangendo sua estrutura, políticas, critérios de alinhamento e requisitos. O workshop permitirá ainda a troca de experiências e melhores práticas entre os participantes, estimulando o aprendizado mútuo, identificação de desafios e propostas para a implementação de projetos especiais no âmbito das políticas ambientais do Sisa.