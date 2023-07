Governo realiza abertura de edital para execução de obras na Expoacre Juruá

Melhorias na infraestrutura e qualidade de vida são preocupações da atual gestão governamental. Por isso, o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), divulgou a abertura de edital para contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação para realização da Expoacre Juruá, no município de Cruzeiro do Sul.

Na manhã desta quarta-feira, 12, em entrevista ao Programa Expediente Aldeia, da Rádio Aldeia FM em Cruzeiro do Sul, o gestor da Seop em Cruzeiro do Sul, falou sobre a abertura do edital e da importância do processo para a geração de postos de trabalho na região do Vale do Juruá. Na ocasião, também foi divulgada, em primeira mão, a abertura de outros processos licitatórios que estão em fase de conclusão, para a construção da UTI do Juruá e a retomada da reforma do prédio do Corpo de Bombeiros no município. Pela primeira vez, esses editais contemplarão empresas somente da região.

Valdecir Simão, gestor regional da Seop no Juruá, reiterou aos apresentadores Aline Querolaine e Erisney Mesquita a importância da retomada de importantes obras, como também o acompanhamento de obras públicas garantindo que a execução dos serviços se dê corretamente, de acordo com as especificações técnicas presentes em projeto, para evitar retrabalhos e gastos desnecessários.

“Ter um profissional acompanhando de perto todas as etapas da construção de uma obra é imprescindível para que esta se desenvolva da melhor maneira. Assim, diversos problemas são evitados, entre eles o aumento dos custos da obra, erros e atrasos na entrega”, destacou o gestor.

A Seop em Cruzeiro do Sul possui 6 engenheiros civis, atentos aos orçamentos, prazos, padrões de qualidade e ao sequenciamento de tarefas. Esses processos licitatórios aplicarão aproximadamente 3 milhões de reais na economia local.

Com a abertura deles, é possível identificar necessidades, estimar recursos, e escolher a melhor alternativa para o atendimento dos anseios da sociedade local.

“Passar para as demais fases de uma licitação sem a sinalização positiva da viabilidade do empreendimento, obtida na etapa preliminar, pode resultar no desperdício de recursos públicos pela impossibilidade de execução da obra por dificuldades em sua conclusão ou efetiva futura utilização”, pontuou o engenheiro Civil da Seop, David Costa.

Às empresas interessadas, os editais podem ser acessados na íntegra no link: https://seop.ac.gov.br/editais-e-avisos