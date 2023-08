Governo realiza sorteio diário de passeios de helicóptero com acompanhante na Expoacre

O Governo do Estado está com uma ação inovadora para o público que visita a Expoacre deste ano. Trata-se do sorteio de passeio de helicóptero com acompanhante, uma oportunidade única de contemplar a cidade de Rio Branco com um ângulo privilegiado.

Com o objetivo de proporcionar experiências diferenciadas aos visitantes, o Governo investiu nessa iniciativa para promover uma interação ainda maior entre a população e um dos principais eventos do estado.

O sorteio do voo acontecerá dia 5 de agosto, sábado, e o voo para os ganhadores irá ocorrer no dia 6 de agosto, em um horário com condições climáticas para a realização do voo.

Para participar do sorteio, será necessário visitar os estandes do Sistema Integrado de Segurança Pública composto pela Polícia Penal, Corpo de Bombeiro Militar do Acre (CBMAC), Polícia Civil, Polícia Militar e Departamento Estadual Trânsito, para recolher os carimbos no cartão fidelidade. Depois disso é só depositar o cartão na urna, que fica nos espaços da Sejusp.

O cadastramento será feito gratuitamente e o visitante deverá preencher um formulário com seus dados pessoais. Portanto, se você está planejando visitar a Expoacre neste ano, não deixe de se cadastrar para concorrer aos passeios de helicóptero.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, coloca que a campanha é uma oportunidade de a população acreana estar mais próxima das forças de segurança.

“A nossa campanha voando com a segurança é uma maneira de aproximar a sociedade com a segurança pública, de certa maneira com todas as forças, pois ao passar por cada estande e conhecer um pouco do trabalho dessas instituições podemos mostrar que também são parceiras, é isso que queremos, estar cada vez mais próximo da população com ações que fazem a diferença”.

Com informações da Agência de Notícias do Acre