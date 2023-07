“Graças a Deus que está acabando”, dispara vereador sobre gestão de Mazinho

Na sessão da noite desta terça-feira (4), na Câmara Municipal de Sena Madureira, o vereador Pantico (PP) voltou a tecer críticas à administração do prefeito Mazinho Serafim (UB). O ponto central da discussão foi o resultado do Censo Demográfico do IBGE que empurrou Sena Madureira para o quarto lugar no Acre em termo populacional.

Nesse âmbito, Pantico considerou falta gestão: “Já podemos considerar a gestão Serafim como a pior que Sena Madureira já teve. Como é que Sena Madureira cai de 3º para 4º lugar? É incompetência, falta de gestão, as pessoas estão indo embora de Sena Madureira por falta de oportunidades. Não tem concurso público. Quem estuda não tem oportunidades na Prefeitura”, relatou.

Em seguida, Pantico disparou: “Graças a Deus que tá acabando porque se demorasse mais iríamos cair para 7º lugar no Estado em termo populacional”.

Contrapondo Pantico, o vereador Alípio Gomes (MDB), aliado de Mazinho, disse que a diminuição no número de habitantes não se deu por falta de gestão. Segundo ele, muitos moradores que entraram na contagem no censo anterior, ficaram de fora dessa vez porque residem após a linha Cunha Gomes, marco que divide o Acre do Estado do Amazonas.