Grávida expõe prints e áudios para desmentir Vitão: “Não é vítima”

Suelen Gervásio rompeu o silêncio e decidiu contestar declarações recentes feitas por Vitão. Grávida do artista, a modelo publicou prints e áudios de conversas íntimas com o cantor para provar que ele sabia, desde o início, da possibilidade de a criança ter outro pai.

A modelo diz que postou os prints após o cantor publicar “meias verdades” e ocultar os próprios comportamentos, preocupado apenas com a sua imagem. “Diante de tanto egocentrismo, onde a preocupação sempre girou em torno de si, eu, como mãe, em defesa da minha filha e, única e exclusivamente por ela, tenho o dever de reagir e colocar não um possível pai, mas sim um suposto homem em seu devido lugar, trazendo toda a verdade e acabar com esse circo, armado por homens, em volta da minha gestação”, Disparou Suelen, nesse sábado (8/7).

Com uma narração detalhista, os posts mostram como foi a relação de Suelen e Vitão desde o início, no fim de 2022. “Venho sendo cruelmente atacada, diariamente, pelos juízes da internet que, sem pecados, me apedrejam e destilam o ódio não só sobre mim, como sobre um bebê que ainda nem nasceu”, começou.

Veja a sequência de prints da grávida de Vitão

Suelen afirma que apesar do curto tempo, o relacionamento dos dois foi muito intenso, com Vitão conhecendo a sua família, e ela a dele. Após semana da moda, em SP, e com a sua volta para o Rio, a modelo descobriu a gravidez. Os dois teriam decidido então que ela divulgaria a gravidez sem citá-lo como pai. Porém, quando a imprensa começou a questionar, a assessoria do rapaz acabou confirmando, contra a vontade de Suelen.

“Pedi veementemente que ele negasse ou não respondesse, mas como eu pude conhecer depois, pensando somente nele e em sua imagem, sem minha autorização, ele mandou um comunicado à imprensa assumindo a paternidade”, garante ela.

Suelen ainda mostra que, mesmo sabendo que poderia não ser o pai, e com ela inclusive se oferecendo para fazer o teste de DNA, Vitão decidiu se expor. “Entendem que ele nunca foi enganado? Que ele não é vítima de nada? Que ele tomou essa decisão de assumir publicamente por conta própria”, questiona a modelo.