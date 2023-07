Greve de Hollywood esvazia Comic Con 2023

Quem costumava ir até a cidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, e via ruas e eventos recheados de estrelas, este ano terá um cenário diferente. Com o anúncio da primeira paralisação, em maio, a conjuntura para o tradicional evento começou a mudar. Até mesmo a expectativa com o “Barbenheimer” vai ficar apenas para os fãs, sem qualquer ator presente. A Disney foi a primeira a sair da programação do evento, no tradicional Hall H, o auditório principal da SDCC. Em seguida, suas subsidiárias Lucasfilm e Marvel Studios também anunciaram que estariam de fora. Netflix, Warner, HBO, Sony e Universal engrossaram a fila das desistências.