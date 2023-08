Gripe Aviária: ao contrário de outros 10 estados, Acre decide não decretar emergência

O Ministério da Agricultura aconselhou que os estados e o Distrito Federal declarem emergência zoossanitária devido à gripe aviária no País. O pedido do ministro, Carlos Fávaro, aconteceu durante uma reunião com governadores e representantes das unidades da Federação. No entanto, o Acre não adotará a medida por está fora da área de risco.

Com o aumento dos casos da doença no país, o ministro alertou sobre a importância de fortalecer as medidas de contenção para evitar a disseminação do vírus. No dia 20 de julho mais três casos da gripe aviária foram confirmados em aves silvestres, totalizando 67 animais infectados.

Os casos foram identificados em Itanhaém, em São Paulo, e nos municípios de Macaé e Maricá, no Rio de Janeiro. O anúncio do estado de emergência zoossanitária em nível nacional foi declarado em 22 de maio através de uma portaria do ministério.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o chefe da Vigilância em Saúde do Acre, Edvan Meneses, que informou que no estado ainda não há notificações da doença e que está sempre em diálogo com o Ministério da Saúde. “Não há notificações e portanto indicação para declarar emergência em saúde pela doença no Acre. Estamos fora da área de risco, porém sempre em diálogo com o Ministério da Saúde”, explicou.

Em menos de 10 dias, sete estados brasileiros decretaram emergência zoossanitária por conta de casos de gripe aviária. O primeiro foi Santa Catarina, que adotou a medida no dia 20 de julho, seguido do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia e Paraná.

Nesta sexta-feira (28), o Rio Grande do Sul oficializou a situação de emergência. O decreto foi publicado e assinado pelo vice-governador e governador em exercício, Gabriel Souza.

A Gripe Aviária

Após circular por mais de 20 anos no mundo, a gripe aviária H5N1 teve o 1º caso registrado no Brasil no dia 15 de maio. Até agora, praticamente todos os casos foram em aves migratórias.

A gripe aviária é uma doença causada por vírus que afetam as aves e que podem ser transmitidos para os humanos. Os sintomas são parecidos com os da gripe comum, como febre, dor de garganta, tosse seca, dor no corpo e mal-estar. No entanto, a gripe aviária pode evoluir mais rápido e causar complicações graves, como dificuldade respiratória, pneumonia ou sangramento.

De 2003 a abril de 2023, apenas 874 pessoas foram infectadas com H5N1 no mundo. Apesar disso, metade delas (458) morreu.

A contaminação acontece quando se tem contato direto com as secreções e fluídos de um animal infectado, esteja ele vivo ou morto. Isso porque as aves eliminam o vírus da Influenza por meio das fezes e secreções respiratórias. O Ministério da Agricultura recomenda que não se deve tocar e nem recolher aves doentes. A doença pode ser transmitida ainda por água e objetos contaminados com essas secreções, acrescenta a OMS.