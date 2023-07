Guerra entre facções criminosas deixa um morto e dois feridos no interior do Acre

Anderson Saldanha da Silva foi morto com quatro tiros na noite deste sábado (1), dentro de uma residência localizada na rua João José do Bonfim, no bairro Bela Vista, no município de Assis Brasil, no interior do Acre. Taisa Silva Rodrigues e Igor de Albuquerque da Silva também foram feridos neste ataque criminoso.

Segundo informações da polícia, Anderson estava na companhia de Taissa e Igor conversando na frente de uma residência na rua João José de Bonfim, quando foram surpreendidos por um faccionado ainda não identificado, que de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos em direção a Anderson, que foi atingido com quatro tiros, sendo na cabeça, no ombro e no peito. O homem morreu antes de receber os primeiros socorros.

Já Tássia e Igor foram feridos com tiros de raspão e não precisaram receber atendimento médico. Após a ação, o bandido fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte de Anderson.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para ser feito os exames cadavéricos.

Os policiais militares também colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda segundo informações da polícia, o crime é mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas pela disputa de território na área de fronteira. Agentes de Polícia Civil de Assis Brasil colheram as primeiras informações de que o caso será investigado.