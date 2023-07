Gustavo Lima acerta com o Campo Bom do Rio Grande do Sul

O jovem acreano Gustavo Lima (21), vai trocar de equipe no handebol do Rio Grande do Sul. O atleta de Feijó estava atuando na Liga Atlética e, agora, vai jogar no Campo Bom.

Gustavo foi revelado no HandFamília e atua como armador e ponta direita.

“A vitória dos atletas e também uma vitória do HandFamília. O Gustavo saiu de Feijó para jogar na nossa equipe e com a evolução surgiram as oportunidades”, comentou o treinador do HandFamília, Davi Maia.

10 atletas pelo Brasil

O HandFamília tem hoje 10 atletas revelados na sua base jogando em vários clubes brasileiros.

“Seguimos a teimosa arte de nunca desistir. Os resultados da nossa formação são excelentes. O Gustavo vive um excelente momento no Rio Grande do Sul e o Luciano saiu da Espanha para jogar na Arábia Saudita, esses são dois bons exemplos”, afirmou o técnico.