Harry está em pânico com falta de dinheiro e pede trégua a William, diz site

O príncipe Harry abdicou dos deveres na realeza britânica em março de 2020. Após sair da instituição com a esposa, Meghan Markle, ele “colocou a boca no trombone” e duelou com parentes. Passados três anos, o duque de Sussex entrou em contato com o irmão, William, e pediu uma trégua por enfrentar problemas financeiros, conforme disse uma fonte.

De acordo com o informante do portal britânico Express, Harry decidiu conversar com William depois de ficar em pânico quanto a sua situação financeira. A princípio, os dois irmãos estavam brigados. O duque de Sussex entrou em desespero após o contrato de US$ 20 milhões, o equivalente a R$ 95 milhões, com o Spotify, ser cancelado.