Hipopressivo: conheça o treino que diz afinar cintura e melhorar saúde

Prado compara o vacuum abdominal com outras técnicas semelhantes, como alguns pranayamas do yoga e o bracing abdominal, utilizado na musculação e no fisiculturismo. “A diferença é que o vacuum comprime os órgãos internos e reduz o espaço de oxigenação. Por esse motivo, ele deve ser realizado isoladamente. No yoga, por exemplo, é possível combinar as respirações com algumas posturas”, diz.