Homem cheira pó, esfaqueia companheira grávida e é preso dentro de armário

Um homem foi preso preventivamente, nesta segunda-feira (10/7), por equipes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), acusado de tentar matar a companheira a facadas. O suspeito foi localizado pelos policiais escondido dentro do armário, em uma casa de Ceilândia. O crime ocorreu em novembro do ano passado.

De acordo com as investigações, o homem havia consumido porções de cocaína e, sob efeito da droga, esfaqueado a companheira que estava grávida. Os golpes atingiram o rosto e as costas da vítima. O ataque ocorreu na frente das três filhas do casal, de 4, 2 e 1 ano de idade.

Para escapar do agressor, após o golpe nas costas, a mulher fingiu-se de morta. O crime ocorreu em 11 de setembro de 2022, em uma chácara do setor Capãozinho III, em Brazlândia, e o autor estava foragido desde então. O homem já se envolveu em delitos de porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e estelionato.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia.