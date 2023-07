Homem com desejo sexual extremo descobre tumor no cérebro

O inglês Shaun Turner, de 38 anos, descobriu que tinha um tumor no cérebro após demonstrar sintomas bastante estranhos. Ele começou a manifestar um desejo sexual extremo e uma agressividade desmedida.

Apesar de as mudanças de comportamento terem chamado a atenção da família, elas não foram associadas à possibilidade de um tumor na cabeça imediantamente. A hipótese só começou a ser investigada após Turner perder a capacidade de distinguir cheiros e apresentar problemas de visão.

Turner teve que passar por uma cirurgia para retirar o tumor do lóbulo frontal de seu cérebro. Esta é a região está associada ao planejamento de ações e ao respeito às regras sociais, como a estrutura já tinha o tamanho de uma laranja, ela estava atrapalhando o discernimento e as reações do paciente.

Após a cirurgia de retirada do tumor, Turner ficou com 62 grampos na cabeça para ajudar na cicatrização da incisão. A recuperação foi tranquila e a única consequência definitiva para ele foi a perda do olfato.

“Eu tinha dois filhos, um com 3 anos e outro com 1, e fiquei devastado com a ideia de perdê-los. Graças ao suporte da minha família e dos meus médicos, consegui me recuperar sem grandes sequelas permanentes”, afirmou ele em texto no qual pede fundos para pesquisas que estudem o cérebro.

Após seis anos em remissão, ou seja, sem sinais de tumor, o paciente teve de voltar a fazer radioterapia para remover células que estavam voltado a acumular em seu cérebro.