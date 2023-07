Homem com mandado de prisão por tentativa de homicídio contra procurador é preso

Durante o patrulhamento da Polícia Militar na manhã da última sexta-feira (30), em uma avenida de Cruzeiro do Sul, dois homens em uma motocicleta tentaram retornar no sentido oposto da via ao avistarem a viatura.

Após isso, os policiais deram ordem de parada mas o condutor fugiu e abandonou o garupa. Durante a abordagem, o garupa revelou um nome falso, no qual admitiu a mentira a após conversa com os policiais.

Dessa forma, foi realizado a busca com o verdadeiro nome do homem, sendo constatado dois madados de prisão em aberto. Um dos madados se tratava de tentativa de homicídio contra um procurador do município de Ipixuna, no Amazonas.

Dessa maneira, o indivíduo foi preso em flagrante, sendo conduzido para Delegacia de Polícia Civil.