Homem é encontrado morto dentro do próprio apartamento com corte no pescoço na capital

Um homem identificado como Ruan Carlos Montes Deoca Rodrigues foi encontrado morto com um golpe de faca no pescoço na noite desta segunda-feira (3), dentro do próprio apartamento localizado na rua Bom Jesus, no bairro Eldorado, na parte alta de Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Ruan havia chegado por volta das 18h30 quando entrou para o apartamento que é alugado. Após 20 minutos, o proprietário foi até ao apartamento de Ruan para pegar comprovante de pagamento de energia e encontrou a vítima morta, com muito sangue em volta. O corpo apresentava um golpe profundo no pescoço.

Ainda segundo o proprietário, Ruan estava morando no local há aproximadamente 2 meses . O proprietário do imóvel afirma que não visualizou movimentação de pessoas dentro do quarteirão, após a vítima ter chegado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Ruan que já estava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) para os trabalhos do perito em criminalística que constatou que o homem tinha pelo menos três cortes profundos no pescoço. A perícia criminal não concluiu no local se a morte de Ruan foi por suicídio.

O corpo de Ruan foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. A polícia informou que a vítima estava sem os documentos e que foi encontrado no local do crime apenas um contrato de outro estado com o nome de Ruan Carlos Montes Deoca Rodrigues, que deu a entender que se tratava da vítima.