Homem é ferido com um tiro após ser acusado de roubo pelo ‘tribunal do crime’

José do Nascimento, 39 anos, foi ferido com um tiro na manhã deste sábado (1), após ser “condenado” pelo “tribunal do crime” na rua Maria de Lurdes, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares da vítima, José é usuário de drogas e teria dívidas com os traficantes da região, mas a motivação principalmente foi que o homem foi acusado de ter roubado um celular de uma moradora do bairro.

Os criminosos foram até a residência de José e encontraram o homem em via pública e o abordaram. A irmã da vítima ainda chegou a ver o autor do disparo, que disse que ela iria pagar o aparelho telefônico pelo irmão, mesmo assim, José recebeu um tiro de escopeta que atingiu costas, ombro e o rosto. Após a ação, os membros da facção fugiram do local.

Os próprios familiares de José acionaram uma ambulância e a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico até o local para prestar os primeiros atendimentos e, depois de ter o quadro clínico estabilizado, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características do autor do disparo e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prender os acusados do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).