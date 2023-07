Homem é flagrado roubando e acaba levando surra de facção em Rio Branco

Josenir Ferreira Almeida, 29 anos, foi agredido a golpes de ripa e de terçado na tarde desta segunda-feira (10), após ser acusado de roubo por uma facção criminosa no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Josenir estava caminhando em via pública quando foi abordado por três membros de uma organização criminosa, que, em posse de ripas e um terçado, o ajoelharam e começaram a aplicar a “disciplina” imposta pelo tribunal do crime da facção.

Josenir teve o braço esquerdo fraturado, e foi agredido nas costas, braços e pernas. Após perceber que os faccionados iriam levá-lo para uma área de mata e executá-lo, a vítima aproveitou uma oportunidade e conseguiu fugir e correu do bairro Bahia Nova até o 1° Batalhão da Polícia Militar, que fica localizado no bairro Boa Vista, nas proximidades do Ceasa, na região da Baixada da Sobral, onde pediu ajuda.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Josenir ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil.