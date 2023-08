Homem é mordido por cobra após abrir a porta de casa e vídeo viraliza; veja

O vídeo de um homem que foi surpreendido pela mordida de uma cobra enquanto abria a porta da própria casa viralizou nas redes sociais no último fim de semana. O registro, feito pela câmera de segurança do local, mostra o momento em que ele tenta entrar em casa — até que a cobra, que estava pendurada na tela, dá o bote.

As imagens foram divulgadas no TikTok por Stevie Haven, filho do homem que foi mordido. Ele também compartilhou os momentos anteriores, quando a namorada do pai entrou na casa e não viu a cobra. Os vídeos publicados já somam mais de 35 milhões de visualizações. Apesar do susto, a cobra não era venenosa, e o homem ficou bem.