Homem é morto a facadas enquanto jogava baralho na Baixada da Sobral 

Wortison Ferreira dos Santos, de 46 anos, foi morto com varias facadas enquanto jogava baralho no início da noite desta terça-feira (18), na Rua da Hosana, no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Wortison estava jogando baralho com amigos, quando o suposto autor do crime, que é monitorado por tornozeleira eletrônica e vizinho da vítima, identificado apenas como Jandson, chegou e sentou em um sofá e ficou próximo do homem por cerca de 10 minutos.

O monitorado, em seguida, se levantou e, de posse de uma faca, desferiu dois golpes nas costas da vítima. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Wortison.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. Policiais militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).