Homem é preso após ameaçar a própria mãe no interior do Acre

Na última sexta-feira (30) a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes da Delegacia Especializada em Atendimento À Mulher E Proteção à Criança, ao Adolescente e ao idoso (EMPCA) efetuaram a prisão de R.M.S, em cumprimento a um mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em favor sua própria mãe. O caso aconteceu no Ramal do Japãozinho, bairro Agro Vila do Deracre, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com os agentes de polícia, o homem, que já responde pelo crime de ameaça, descumpriu medida protetiva de urgência em favor de sua mãe.

Ele foi encontrado pelos policiais sob efeito de entorpecentes, dentro de uma residência aos fundos da casas de seus pais.

R.M.S não apresentou resistência aos policiais e foi conduzido para a delegacia, para exame de Corpo de Delito, em seguida foi levado ao presídio Manoel Néri da Silva, onde ficará à disposição da justiça.