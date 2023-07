Homem morre após ser atropelado por trem e ter parte das pernas amputadas

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por um trem, na noite dessa sexta-feira (21/7), em Pires do Rio (GO). A vítima chegou a ser atendida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) para resgatar a vítima na linha férrea, na altura do Km 218. Quando chegaram ao local, os socorristas encontraram o homem sob a locomotiva.

Ele estava consciente e conseguia conversar, mas tinha parte das pernas amputadas.