Homem perde controle do carro e bate em muro na estrada da Floresta em Rio Branco

O professor da rede pública José Alexsandro Moura da Costa, 43 anos, ficou ferido após perder o controle do veículo do pai dele e bater em um muro na tarde deste sábado (8), na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco (AC).

Segundo informações das autoridades de trânsito, Alexsandro é professor da rede pública de ensino no município de Capixaba e estava com familiares dele no ramal da Alcoobrás, na zona rural de Capixaba, quando acabou bebendo uma “buchudinha” com cerca de 500 ml de bebida alcoólica e pegou o carro do próprio pai escondido, um veículo modelo Fiesta de cor prata e placa MZU-2502, para ir até Rio Branco, na casa de uma parente dele para continuar bebendo.

No caminho, Alexsandro não teve nenhum problema, mas já chegando na Estrada da Floresta, no sentido centro-bairro, acabou sentindo o efeito da bebida e supostamente dormiu ao volante e o carro quase que entrou em uma distribuidora, vindo a bater em um muro no final de uma curva depois do estabelecimento comercial.

Com o impacto, José Alexsandro bateu a cabeça e teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza moderada, por estar supostamente sem o cinto de segurança. Durante a batida, o motorista acabou desmaiando.

Populares que passavam no local e presenciaram o acidente disseram que foi uma acidente grave e que durante os primeiros contatos com a vítima, eles sentiram o odor etílico, levando a entender que o homem estaria supostamente alcoolizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviou uma ambulância de suporte básico e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam José ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) para os trabalhos de perícia e, em seguida, o carro foi removido por um guincho e a rua ficou totalmente liberada.