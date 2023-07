Homem que matou mototaxista atropelado tem audiência marcada para agosto

A Justiça do Acre marcou a audiência de instrução e julgamento de Josemar dos Santos Silva, que foi preso acusado de atropelar e matar mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, de 25 anos.

O acidente aconteceu no dia 7 de maio deste ano, na Estrada da Floresta em Rio Branco. A audiência foi marcada para o dia 31 de agosto, às 9h30, na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O acusado permanece preso no Complexo Penintenciário Francisco de Oliveira Conde. No começo de junho, a justiça do Acre aceitou denúncia contra ele.

Agora na condição de réu no processo, ele responde por homicídio doloso e crimes de trânsito como dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, deixar de prestar socorro à vítima e por fugir do local do acidente.

Conforme a denúncia, no dia do acidente, o acusado agiu com dolo eventual ao dirigir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

A denúncia traz também que Josemar deixou de prestar socorro à vítima ou de solicitar auxílio de autoridade pública após o acidente e ainda saiu do local.