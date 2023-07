Homem rompe tornozeleira eletrônica e volta ao regime fechado após ser capturado

Policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, conseguiram efetuar no final da tarde desta terça-feira (4), a prisão do nacional Andley Angelo da Silva, vulgo “Sadan” por descumprimento às regras da justiça.

De acordo com informações, “Sadan” figurava no monitoramento eletrônico, mas decidiu romper a tornozeleira e levar a vida como se não tivesse contas a acertar com justiça. Diante disso, a juíza Louíse Kristina Lopes expediu um mandado de prisão em seu desfavor.

Conforme relatos de policiais penais, o acusado, ao ser abordado, não esboçou nenhum tipo de reação, sendo preso e encaminhado logo em seguida para a Unidade de Segurança Pública.

Em face de ter quebrado o livramento condicional, ele regressará para o regime fechado.