Horóscopo: A previsão dos signos para este domingo

ÁRIES – As vibes tranquilas dão vontade de esticar na cama até mais tarde. Curtir um pouco de preguicinha vai revigorar suas energias, o que te dará pique para aproveitar as boas oportunidades que devem surgir. No amor, o clima é de carinho e aconchego. Cor: PRETO Palpites: 41, 14, 49

TOURO – Se você quer um domingo sossegado, tá na mão! As estrelas mandam energias maravilindas para suas relações. Para melhorar, sua comunicação anda poderosa e sua simpatia vai atrair boas companhias. No amor, se melhorar, estraga! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 08, 59, 60

GÊMEOS – Domingo é dia de descanso, mas os astros dizem que quem pular cedo da cama vai colher ótimos frutos. Na parte da tarde, o cenário vai ficar mais tranquilo e será o momento de se desligar e ficar relax. No amor, esqueça preocupações e aproveite! Cor: VERDE Palpites: 59, 06, 40

CÂNCER – O domingo chega com as melhores energias e a sorte sopra em sua direção. Vai ser um dia maravilhoso para passar com as pessoas queridas, incluindo numa viagem. O amor também entra na onda e conta com vibes super, mega positivas! Cor: LILÁS Palpites: 43, 34, 47

LEÃO – A Lua Minguante tá infernizando o seu signo e isso até poderia ser sinal de zica, mas nem é. Você tem tudo para curtir um dia sussa! Aliás, é possível que apareça uma oportunidade de realizar transações vantajosas logo cedo. Bons estímulos no amor. Cor: CINZA Palpites: 24, 17, 08

VIRGEM – Tem coisa melhor do que domingar com bom humor, grana no bolso e notícias positivas, minha consagrada? E seu comportamento mais sociável ainda será um chamariz para as amizades. No amor, você vai curtir momentos muito especiais. Cor: CEREJA Palpites: 25, 16, 19

LIBRA – Tô vendo que você pode acordar pensando nas responsabilidades, librinha. A boa notícia é que não vai te faltar disposição. O astral vai ficar mais animado na hora do almoço, o que será perfeito para reunir as pessoas. No amor, desejos ficam em alta. Cor: LARANJA Palpites: 57, 10, 48

ESCORPIÃO – Os ventos da sorte sopram forte em sua direção, cristalzinho! Se você gosta de arriscar uns palpites, pode ter gratas surpresas. As estrelas também realçam sua simpatia e dão um baita incentivo para suas relações. Sucesso no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 56, 02, 29

SAGITÁRIO – O dia tá bem bom para ficar de boas no seu cantinho, curtindo a família. O período da manhã também será oportuno para resolver assuntos pendentes, e à tarde, sua vitalidade fica no modo turbo. No amor, sua seducência fica fortíssima! Cor: AMARELO Palpites: 45, 03, 09

CAPRICÓRNIO – Se depender dos astros, você vai domingar dando um show de simpatia em seus contatos. Pode esperar uma manhã animada e cheia de assunto com parentes, amigos e até vizinhos! Hoje a alegria vai chegar pra ficar no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 58, 59, 23

AQUÁRIO – É dia de folga, mas com os deveres pegando no pé, você pode sentir que precisa se mexer. Também pode ter pique para pôr ordem na casa, mas também separe umas horinhas para descansar! Astral animado no amor. Cor: CREME Palpites: 44, 05, 23

PEIXES – Bora lá caprichar no look, tirar o pé da toca e dar o ar da graça por aí, pois você vai atrair admiradores como abelha no mel. O dia promete diversão e encontros deliciosos com pessoas queridas. No amor, terá ótimas sensações. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 14, 51, 31

