Horóscopo da sexta; confira as previsões dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Visão comercial apurada e uma enorme disposição para produzir são os presentes do céu de hoje para você. Sonhos materiais começam a se concretizar, mas, para que se consolidem, precisam de esforço e organização da sua parte. Vitalidade física e animação para dar conta das tarefas garantem que hoje você larga cedo!

TOURO 21/04 a 20/05

Hoje você estará aberto, generoso e expansivo, podendo ser uma influência inspiradora para seus filhos ou outras crianças com quem convive. O charme também segue potente, e irá encantar alguém que se encaixa certinho no seu conceito de afeto. Uma nova e bonita ligação poderá começar. Fertilidade presente e operante!

GÊMEOS 21/05 A 20/06

O céu hoje desafia os signos de Ar, assim como o seu, a deixar o campo do mental e mergulhar de cabeça nas subjetividades. Será valioso para você conectar-se afetivamente com as pessoas que lhe nutrem a alma, honrar sua ancestralidade e a cadeia de conexões passadas que lhe proporcionou a existência. Emocione-se!

CÂNCER 21/06 A 22/07

Você pode até ser alguém mais reservado, mas sabe bem o valor das amizades afetuosas e verdadeiras. Hoje, conecte-se com as suas através de conversas gostosas, nem que seja usando as redes sociais para isso. Um amigo generoso pode ajudá-lo a entender algo melhor ou a cavar uma oportunidade para atingir um objetivo.

LEÃO 23/07 A 22/08

Que você vale muito, isso não é novidade, mas hoje suas ações estão em franca ascensão! Mergulhe de cabeça na positividade que o astral desta sexta está trazendo para a sua vida profissional e financeira: é dia de negociar salários, contratos e valores de forma mais lucrativa para você. Cobre o quanto vale, sem medo.

VIRGEM 23/08 A 22/09

A manhã ainda é de agitação e pressa, mas na parte da tarde isso é substituído por uma sensação de positividade e exaltação que vai ser difícil controlar. Saia por aí distribuindo alegria e saiba que hoje é um dia de sorte! Ideais elevados e aproximação com as entidades de luz fazem deste um dia brilhante para você.

LIBRA 23/09 A 22/10

Para alguém que funciona melhor na base da racionalidade, bem que você vai estar espiritual e sensível hoje: é dia de fortalecer a parte energética da sua vida com rituais, celebrações e práticas de autoconhecimento. Vale a pena fazer um tratamento ou consulta holística, e explorar as profundezas do seu inconsciente.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nesta sexta você percebe como é importante ter e cultivar amizade dentro dos laços com as pessoas que têm forte influência na sua vida, como seus parceiros de negócios e até o par afetivo. Faça com eles algo que reafirme que, além de outras coisas que os unem, vocês também são bons amigos. Alimente um sonho seu!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

E daí que é sexta? Hoje o sagi vai estar a fim mesmo é de trabalhar! Aproveite que há toda uma energia de ascensão profissional no ar e dedique-se a brilhar e se destacar na multidão: as pessoas que decidem vão perceber que você é diferenciado. A saúde e a sorte estão fortalecidíssimas: peça mais e você receberá!

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Sempre que a Lua e Júpiter trocam energias positivas, o resultado é um banho de expansividade e alegria aqui na Terra. Para o capricorniano, isso se manifesta de forma criativa e ousada: arrume um jeito de expressar sua alegria de viver e teste um limite, de forma saudável, apenas para sair da sua caixinha.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A sexta-feira vem espiritual para você: a Lua e Júpiter formam um laço encantado que ativa seu eixo de sensibilidade e ligação com o oculto. É dia de fazer seus rituais e de pedir conselhos ao além. Conecte-se com sua ancestralidade e peça que eles o iluminem a fim de encontrar soluções para questões que o afligem.

PEIXES 20/02 A 20/03

O clima pesado se desanuvia em certa medida, fazendo deste um dia positivo para as suas relações. Há favorecimento para estreitar laços através dos diálogos: vale para elos afetivos, profissionais e comerciais. Busque novos clientes ou parceiros, marque uma conversa com seu amor e estabeleça as bases de entendimento.

Horóscopo da Sexta; confira as previsões dos astros