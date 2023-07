Horóscopo desta sexta-feira; confira as previsões dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Uma sensibilidade ímpar irá tomar conta de você: é belíssima a troca de energias entre a Lua, o Sol, Júpiter e Urano, que estimula sua espiritualidade, intuição e conexão com família e raízes. Ainda tem mais: chegarão de forma abençoada ideias incríveis que poderão ser colocadas em prática para gerar algo concreto.

TOURO 21/04 a 20/05

Você recebe um banho de criatividade e entusiasmo, vindo direto lá do céu. Será estimulante para as pessoas poder desfrutar da sua companhia, e com isso você pode animar alguém que está precisando e distribuir bastante positividade por aí. Permita que sua individualidade aflore: ninguém é igual a você, e isso é ótimo!

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sabe aquela ideia martelando na sua cabeça? Pois é: hoje é o dia certo para aceitar que ela é mesmo incrível e merece ser executada! Saia do campo do mental e entre no da ação. Se esse projeto é profissional, saiba que terá o suporte necessário para colocá-lo em prática. Se não, melhor ainda: só depende de você!

CÂNCER 21/06 A 22/07

Uma sensação de otimismo vai tomar conta do seu dia: faça contato com a sua fé, junte-se em grupo para celebrar e se divertir e agradeça pelas coisas boas que têm acontecido na sua vida: se olhar para trás hoje, verá que são muitas. Um amigo pode abrir seus olhos para uma nova forma de vivenciar sua espiritualidade.

LEÃO 23/07 A 22/08

Nem se estresse com algum problema que surgir: hoje é o dia em que eles são resolvidos quase magicamente, seja por você mesmo, seja pela intervenção providencial de alguém. Você brilha no trabalho com suas ideias criativas e sua luz própria. Até a espiritualidade está intervindo a seu favor. Não esqueça de ser grato!

VIRGEM 23/08 A 22/09

Nesta sexta ficará evidente para você como são fortes os vínculos que formamos com as pessoas com quem sabemos que podemos contar. Parceiros, amigos e gente com quem você divide os mesmos interesses estarão ali do seu lado para o que der e vier, e a recíproca é verdadeira: eles sabem que podem contar com você também.

LIBRA 23/09 A 22/10

Que dia abençoado! Tudo dá certo sem muito esforço, seja em casa, no trabalho ou nas ocupações que exigem um pouco mais de jogo de cintura. Você contará com ajuda, caminhos abertos e de quebra ainda consegue vir com uma solução para algo que vai encantar a todos e projetar bastante a sua imagem. Aproveite a boa onda!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Inspiração, criatividade, romance e vontade de se divertir é o combo que vai tirar o escorpiano de casa hoje. Marque um programa bacana com seu amor ou com aquele alguém que anda povoando seus pensamentos. Pode dar em algo mais sério, ou no mínimo em uma troca de ideias bem interessante. Você pode se surpreender!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Tire o dia para fazer ajustes na sua vida familiar e doméstica: arrumar as coisas, fazer uma limpeza, cumprir obrigações que estavam pendentes irá fazer sua vida fluir melhor e sua cabeça pensar com mais clareza para resolver problemas. Bom momento para desfazer desentendimentos e contar com a ajuda da família.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Só quem o conhece de perto sabe como você pode ser sedutor por trás da sua capa de seriedade. Hoje os astros fazem aflorar essa sua sensualidade de um jeito surpreendente, e o resultado é que você vai fazer sucesso! Excelente momento para as paqueras e as trocas de mensagens com quem desperta seu interesse.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

De lugares inesperados, pode chegar a ajuda material ou financeira que você está precisando: em vez de duvidar disso com sua famosa racionalidade, abra-se para ser surpreendido positivamente pelo Universo! Boas notícias em família, expansão e produtividade a todo vapor complementam o repertório deste dia mágico.

PEIXES 20/02 A 20/03

Esta sexta demanda que você use toda a sua sensibilidade em seu próprio benefício, sem esquecer, é claro, das outras pessoas que pode tocar com ela. Distribua generosamente suas energias positivas no seu entorno, família e comunidade. Leia e aprenda algo novo. Abra-se para ser surpreendido pelos acontecimentos!