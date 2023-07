Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Processo criativo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Virgem

A síndrome de artista incompreendido cresce na mesma medida em que nossa humanidade viaja longe com a imaginação, mas fica curta no esforço de construir a ponte que faz a imaginação se tornar real e concreta.

Sermos humanos é sermos criativos, nosso reino é expressão de tudo que pode ser inventado, da relação transgressora que temos com a natureza, da manipulação da energia cósmica de Vida que somos capazes de desempenhar, e fazemos isso sem freio, apesar de todas as limitações filosóficas, religiosas e científicas que inventamos para tentar conter o que de qualquer maneira é como deve ser, apenas sendo.

Não são raros os humanos que afirmam que seu próprio reino deveria deixar de existir, mas apesar do impulso autodestrutivo, nossa humanidade dá continuidade ao processo criativo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

No fim, acontecerá o que tiver de acontecer, mas enquanto isso, as pessoas fazem e desfazem, andam e desandam, o proceder se dá com extrema complexidade, e isso há de ser levado a sério, para não se perder.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ao longo da vida vão se acumulando coisas e pessoas, que dão trabalho para administrar. Chega uma hora em que, além das contrariedades que limitam, é preciso sua alma também colocar um limite, e seguir em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há tesouros escondidos no meio das banalidades que não têm sentido algum, mas é preciso aguçar a sensibilidade para reagir a elas, as pescando e tratando com o devido respeito, porque falam de um futuro desejável.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tem coisas que se resolvem com dinheiro, mas tem outras que, querendo ser resolvidas com dinheiro, acabam dando mais problema ainda. Observe o andar da carruagem para agir com bom senso e tino, isso é necessário.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É preciso priorizar os assuntos para não se perder em emoções viscerais que, apesar de legítimas, não agregariam nada positivo ao cenário, muito pelo contrário até. Resolva o que estiver ao seu alcance. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazer alguns sacrifícios, isso há de se apresentar no caminho de todo ser humano. Porém, há de se colocar limites nesse comportamento, para que as pessoas não explorem você, desconsiderando seus desejos e prerrogativas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os problemas pessoais não são tão pessoais assim, há inúmeros outros seres humanos passando pela mesma situação, com as mesmas crises existenciais e buscando respostas, da mesma forma que sua alma também as busca.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nesse oceano de complicações que se apresenta, procure enxergar a oportunidade de fazer valer seus talentos, e conduzir o rio da vida de acordo com sua vontade, sem se importar com o sucesso ou fracasso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A vida transmite sinais o tempo inteiro para sua alma os decifrar, porque não é suficiente ter sensibilidade para perceber os sinais, é necessário desenvolver a inteligência para os interpretar bem. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As ações que você empreender precisam ser motivadas pela sua própria vontade, de forma independente a todo esse barulho que as pessoas fazem opinando o tempo inteiro. Elas não estarão aí na hora de agir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas são referências, servem de ponto de apoio para os intermináveis diálogos que acontecem na mente. As pessoas são referências, mas também exercem influência nas decisões que você tem de tomar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Toda a complexidade atual se resolve com relativa simplicidade, mas tomando atitudes muito firmes. Firmeza para conter a ansiedade, que mente a respeito do futuro, e firmeza para se ater às coisas básicas que funcionam.