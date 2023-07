Humaitá enfrenta a Tuna Luso em Belém e quer se manter dentro do G4

O Humaitá enfrenta a Tuna Luso neste sábado (1º), a partir das 13 horas (hora Acre), no estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém, no Pará, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tourão ocupa a 4ª colocação no grupo 1 com 14 pontos e precisa empatar ou vencer para não correr o risco de sair da zona de classificação.

Técnico interino

Depois da derrota para o São Francisco, o Humaitá viveu um início de semana complicado. O treinador Maurício Carneiro foi demitido do comando da equipe e Dorielson Mendes, treinador de goleiros, assumiu o comando técnico.

Mudanças na equipe

Dorielson Mendes foi obrigado a realizar mudanças na equipe. O volante Psica, suspenso, não joga e Fernandinho vai atuar como primeiro volante. Aldair jogará como armador no meio e Rabiola, recuperado de lesão, entra no ataque.

Tuna quer classificar

Vice-líder do grupo 1 com 19 pontos, a Tuna Luso estará virtualmente classificada para a 2ª fase do Brasileiro se vencer. No último fim de semana, a Tuna derrotou o Águia em Marabá.

Outras partidas

Nacional x Trem

São Raimundo x Princesa do Solimões