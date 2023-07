Humaitá enfrenta o Nacional e tenta avançar na Série D pela 1ª vez

O Humaitá enfrenta o Nacional, do Amazonas, neste sábado, 22, a partir das 15 horas, no Florestão, pela 14ª rodada da 1ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D e precisa vencer para conquistar uma classificação inédita.

O Tourão terá como novidade a presença do garoto Igor Dias entre os titulares.

Humaitá ofensivo

Mesmo com elenco bastante limitado, o técnico Dorielson Mendes montou um esquema ofensivo com índio, André e Igor Dias no ataque.

“Precisamos atacar o Nacional. Existe a necessidade da vitória e não teremos outra oportunidade”, comentou Dorielson Mendes.

Nacional quer a 1ª colocação

O Nacional lidera o grupo 1 do Brasileiro com 27 pontos e precisa ganhar para confirmar a 1ª colocação. Se empatar ou perder, o Nacional pode ser ultrapassado pela Tuna Luso, do Pará, que joga em casa contra o eliminado Trem.

Árbitra Fifa

Thayslane de Melo, de Sergipe, árbitra Fifa, apita a “decisão” entre Humaitá e Nacional. Os acreanos Renner Santos e Verônica Severino, da CBF, serão os auxiliares.