Humaitá “ganha problemas” antes de duelo decisivo contra o Nacional

A lista de problemas do técnico Dorielson Mendes aumentou para o duelo contra o Nacional, do Amazonas.

A partida no sábado, 22, às 15 horas, no Florestão, vale uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D para o time acreano.

O lateral Vinícius, com problemas particulares, viajou para Goiânia e o zagueiro Yarles, suspenso, não jogam. O meia Breno tem uma lesão muscular e faz tratamento, mas tem possibilidades de ficar à disposição.

Treino de apronto

O elenco do Humaitá realiza o treino de apronto tarde desta quinta, 20, no campo B da Federação de Futebol.

“Vamos tentar realizar o máximo de ajustes na equipe. Iremos enfrentar um grande adversário e precisamos realizar uma grande partida”, comentou Dorielson Mendes.

Premiação de 50 mil

O presidente do Humaitá, Igor Cota, confirmou uma premiação de R$ 50 mil pela conquista da classificação contra o Nacional.